Welkom bij OLW Oost Gelre

OLW is een lokale groene, sociale en onafhankelijke politieke partij in Oost Gelre. We staan voor leefbaarheid, groen, natuur, kleinschaligheid en eerlijke, transparante gemeentepolitiek. Wij hebben zitting in de gemeenteraad sinds 2019, maar zijn al langer politiek actief.

Een groene, sociale en eerlijke aanpak

OLW vindt klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, inkomensongelijkheid en niet-transparante politiek dé grootste thema’s van deze tijd. Met een groene, sociale en eerlijke aanpak werken we vanuit de Achterhoek aan een betere gemeente Oost Gelre.

Al onze standpunten zijn gebaseerd op de vraag of de leefbaarheid, het klimaat, gelijke kansen en het milieu erop vooruitgaan. Ook blijven we hameren op eerlijke besluitvorming. En vragen we voortdurend aandacht voor kwetsbare mensen, dieren, natuur en milieu