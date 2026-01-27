OLW is een lokale groene, sociale en onafhankelijke politieke partij in Oost Gelre. We staan voor leefbaarheid, groen, natuur, kleinschaligheid en eerlijke, transparante gemeentepolitiek. Wij hebben zitting in de gemeenteraad sinds 2019, maar zijn al langer politiek actief.
Een groene, sociale en eerlijke aanpak
OLW vindt klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, inkomensongelijkheid en niet-transparante politiek dé grootste thema’s van deze tijd. Met een groene, sociale en eerlijke aanpak werken we vanuit de Achterhoek aan een betere gemeente Oost Gelre.
Al onze standpunten zijn gebaseerd op de vraag of de leefbaarheid, het klimaat, gelijke kansen en het milieu erop vooruitgaan. Ook blijven we hameren op eerlijke besluitvorming. En vragen we voortdurend aandacht voor kwetsbare mensen, dieren, natuur en milieu
OLW wil dat dieren hier een fijne plek hebben om te leven en hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen, of dat nu in vrijheid is, bij mensen thuis of in gevangenschap. Daarom gaan we onder andere dierenhulporganisaties financieel ondersteunen, de hobbyjacht afschaffen, minima ondersteunen bij dierenartskosten, veiligheidsprotocollen en hitteplannen voor mens én dier maken en dierenmishandeling opsporen.
AGRARISCHE SECTOR
OLW is tegenstander van intensieve veeteelt. Ook willen we (landbouw)gif verbieden. We willen een gezonde agrarische die gebaseerd is op kringlooplandbouw. Door de intensieve veehouderij af te bouwen neemt het aantal stuks vee en dus de milieubelasting af. Er is op deze manier ook geen mestoverschot meer. De vrijkomende gronden gaan we inzetten voor de agrarische extensivering, natuurontwikkeling, toerisme en energietransitie.
GEZONDE, GROENE LEEFOMGEVING
De biodiversiteit (de variatie en omvang van alles wat leeft in een bepaald gebied) stort wereldwijd in. Dit komt onder andere door verstening, de megastallen en uitstoot van stikstof en landbouwgif. De opwarming van de aarde versterkt de biodiversiteitscrisis. Er moet een herstelplan komen voor de biodiversiteit in Oost Gelre. Een plan dat we samen met inwoners, bedrijven en de boeren gaan opstellen. En snel gaan uitvoeren.
KLIMAATVERANDERING
Veel warmere, droge zomers en zachte winters zonder vorst en sneeuw... ook hier merken we de gevolgen van de klimaatverandering. Wij willen dat Oost Gelre in 2040 energieneutraal is. Daarom zijn forse energiebesparingsmaatregelen nodig voor inwoners en bedrijven. En moeten we groene stroom met kleine en grote projecten opwekken. Uiteraard in goed overleg met omwonenden, dorpsbelangenverenigingen en buurgemeenten.
CIRCULAIRE ECONOMIE
Ons doel is dat Oost Gelre in 2040 een circulaire gemeente is. Dan delen, hergebruiken, herstellen en recyclen we producten zo lang mogelijk om grondstoffen niet verloren te laten gaan. Mens, dier, natuur en mileu is de dupe van de huidige economie. We putten de aarde uit. OLW wil daarom duurzame bedrijven in Oost Gelre. En niet nog meer industrieterreinen. Ook megastallen gaan we weren we uit onze gemeente.
WONINGBOUW
Niet bouwen in de natuur. Maar wel inspelen op de huidige én toekomstige behoefte aan woningen voor starters, jongeren en senioren. We bouwen milieuvriendelijk en beschermen bomen en groen op bouwlocaties, We bieden meer ruimte voor zelfbouw en particuliere collectieven en experimenteren met woonvormen zoals meergeneratiewoningen en tiny houses. En “subsidie opplussen woningen” blijft bestaan.
VERKEER EN VERVOER
Voorrang aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. En daarbij staat veiligheid voorop. De hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in de gemeente moet afnemen, het openbaar vervoer verbeteren en het goederenvervoer sterk verminderen. We willen dus geen 2 x tweebaans N18, en geen Noordtak. Maar wel autovrije schoolzones, goed onderhouden stoepen en fietspaden en veiliger kernen zonder doorgaand vrachtverkeer.
